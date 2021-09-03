E-fatura arşivlerinde güçbirliği dönemi

Bilişim sektöründe 20 yılı aşan tecrübeleriyle öne çıkan iki büyük marka "Clonera
ve Pukta" güçlerini birleştirerek yola "ECLIT" markasıyla devam etme kararı aldı. Yatırım fonu Turkven girişim sermayesi
ortaklığıyla yola çıkan Eclit, her ölçekteki işletmenin temel ve karmaşık bilişim-teknoloji ihtiyaçlarına çözümler sunacak. Bu birleşmeyle birlikte, Türkiye
e-fatura arşivinin yüzde 56'sının, sigorta poliçelerinin yüzde 45'inin, perakende ve e-ticaretin ise yüzde 40'ının bilgi teknolojisi hizmetlerini yönetmeye başlayan Eclit, her ölçekteki işletmenin temel ve kompleks bilişim-teknoloji altyapısını kolay kullanılabilecek bir hale getirmek ve ihtiyaçlara hızlı çözümler sunmak için yola çıkıyor. Firma, şu an itibarıyla Türkiye'nin en büyük cloud altyapısı üzerinden, 6 ayrı veri merkezinde, kendi geliştirdiği teknoloji platformlarıyla 300'den fazla müşterisine yönetilen IT hizmetleri veriyor.