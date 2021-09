E-fatura arşivlerinde güçbirliği dönemi

Bilişim sektöründe 20 yılı aşan tecrübeleriyle öne çıkan iki büyük marka " Clonera ve Pukta" güçlerini birleştirerek yola "ECLIT" markasıyla devam etme kararı aldı. Yatırım fonu Turkven girişim sermayesi ortaklığıyla yola çıkan Eclit, her ölçekteki işletmenin temel ve karmaşık bilişim-teknoloji ihtiyaçlarına çözümler sunacak. Bu birleşmeyle birlikte, Türkiye e-fatura arşivinin yüzde 56'sının, sigorta poliçelerinin yüzde 45'inin, perakende ve e-ticaretin ise yüzde 40'ının bilgi teknolojisi hizmetlerini yönetmeye başlayan Eclit, her ölçekteki işletmenin temel ve kompleks bilişim-teknoloji altyapısını kolay kullanılabilecek bir hale getirmek ve ihtiyaçlara hızlı çözümler sunmak için yola çıkıyor. Firma, şu an itibarıyla Türkiye'nin en büyük cloud altyapısı üzerinden, 6 ayrı veri merkezinde, kendi geliştirdiği teknoloji platformlarıyla 300'den fazla müşterisine yönetilen IT hizmetleri veriyor.