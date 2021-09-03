Fuarcılık sektörü yeni sezona hızlı başladı

Gıda ve içecek sektörünü küresel vitrine taşıyan CNR Food İstanbul Fuarı, daha üçüncü gününde 2 Bin 500'ü yabancı, binlerce alıcıyı ağırladı. Gerek katılımcı firma, gerekse tedarikçilerden tam not alan fuar, sektörün gücünü birkez daha kanıtladı. Fuar ayrıca ihracatı artırmak ve pazar çeşitliliği sağlamak için yeni fırsatlar sundu.

Çok sayıda ülkenin milli katılım sağladığı fuarda, 400 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Türk gıda sektörünün temsilcileri önemli ihracat kanalları oluşturdu.

50 bine yakın işletmenin 600 bine yakın kişiye istihdam sağladığı Türk gıda ve içecek sektörü, CNR Food İstanbul'da uluslararası yeni pazarlara açılma olanağı buldu. Fuarın, özel olarak tasarlanan B2B Alım Heyeti alnında düzenlenen iş görüşmeleri, sektöre bu yeni pazarlara ulaşma imkânı sağladı.

SIFIR ATIK: YENİ DÜNYANIN ANAHTARI

Türkiye'nin çevre teknolojileri ve sıfır atık alanında düzenlenen tek fuarı ENTECH - Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı , en yeni teknoloji ve yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Özellikle küresel ısınmanın yoğunlaştığı son dönemde değerini iyice artıran fuar yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kuruluşlarının en önemli temsilcilerini misafir ediyor.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, çevre teknolojileri ve sıfır atık konularının dünyanın en önemli konu başlığı haline geldiğini belirtti. Fatma Şahin, ''Uzun ince bir yolumuz var ama bugün CNR'ın öncülük ettiği ENTECH Fuarı ve Sıfır Atık Forumu, yeni dünyanın anahtar kodlarını tüm dünyaya verecek. Bu kodlarla Anadolu'da her şehir hazır hale gelecek ve küresel rekabet gücünü artırmış olacak'' dedi.

AĞAÇ MAKİNACILARI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Global ticaretin en önemli şehirlerinden olan İstanbul farklı sektörler için 3 fuara birden ev sahipliği yapıyor. 1 Eylül'de açılan fuarlardan biri Woodist oldu.

Fuarcılık sektörüne kısa bir süre önce adım atan Nobel Expo'nun hayata geçirdiği Woodist - Ahşap Üretim Teknolojileri, Kesici Takımlar, El Aletleri, Mobilya Yan Sanayi Aksesuarları Fuarı ise beklentileri karşılayamadı. Yaklaşık 20 firmanın ürün sergilediği ve büyük umutlarla açılan fuar ziyaretçi sorunları yaşadı.

Hedefledikleri iş görüşmelerin çok çok gerisinde kaldıklarını belirten firmaların bir kısmı daha fuarın üçüncü gününde standlarını toparlamaya başladı. Spiker Erhan Çelik'in kurucu ortaklarından olduğu Nobel Expo daha ilk fuarında hayal kırıklığı yaşattı.