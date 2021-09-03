Orçay borsada işlem görmeye başladı

Dün gerçekleştirilen gong töreni sonrası Borsa İstanbul
'da işlem görmeye başlayan Orçay Ortaköy Çay Sanayi A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 12 milyon 465 bin liradan 20 milyon 465 bin liraya artırılması nedeniyle ihraç edilen 8 milyon lira nominal değerli paylar halka arz edildi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama işlemine halka arz büyüklüğünün 5.46 katına denk gelen 432 milyon 534 bin 900 liralık talep geldi. Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Korkmaz Ergun
, "Orçay yaklaşık 75 bin yatırımcıya yapılan 79 milyon TL değerinde satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdi" dedi. Orçay, dün Borsa İstanbul'da işlem gördüğü ilk günü yüzde 10'luk yükselişle tavan fiyattan tamamladı. Hisse başına fiyatın 9.90 TL olduğu halka arzdan 79.2 milyon TL gelir elde edildi.