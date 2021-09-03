Savunma Bakanı GÜNSEL’i test etti

Kıbrıs Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve Sivil Savunma Koordinatörü Alkın Gedikoğlu, KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'i test ederek, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen test sürüşünün ardından GÜNSEL Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Karaca ve Gedikoğlu, GÜNSEL'in ilk modeli B9'un teknik özellikleri ve devam eden seri üretim hazırlıkları ile ilgili de detaylı bilgi aldı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, GÜNSEL B9'un performansını "Heyecan verici" olarak tanımlayarak "Performanslı, konforlu ve son teknolojiye sahip bir aracın Kuzey Kıbrıs'ta üretiliyor olması çok gurur verici" dedi.

ASIL KEYİF TANIKLIK ETMEK

İlk defa elektrikli bir araç kullandığını söyleyen Atilla Karaca, "GÜNSEL B9'un sürüşü çok keyifli. Ancak asıl keyif, böylesine büyük bir projenin KKTC'de gerçekleştirilmesine tanıklık etmek" diye konuştu. Seri üretim çalışmaları tam güç devam eden GÜNSEL'in dünya yollarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil edeceğine vurgu yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ülkemizin önemli kurumlarının temsilcilerinin GÜNSEL'i ziyaret ederek manevi desteklerini ve yanımızda olduklarını göstermesi, KKTC'mizin gurur projesi olan GÜNSEL için duyduğumuz heyecanı ve motivasyonu artırıyor" ifadesini kullandı.

MÜZEYİ GEZDİ

Kıbrıs Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve beraberindekiler GÜNSEL ziyaretinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesini de ziyaret etti.