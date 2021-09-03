Siber güvenlik uzmanları Güvenlik Kampı’nı tamamladı

TÜRK Telekom
, siber güvenlik alanında gençlere güçlü eğitim fırsatları sunuyor. Bu kapsamda Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisi düzenlenen Siber Güvenlik Kampı tamamlandı. Siber Vatanın Kahramanları, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı
'nda sloganıyla hayata geçirilen projede gençler, çevrim içi olarak, alanında uzman isimlerden teorik ve uygulamalı eğitimler aldılar. 10 gün süren yoğun eğitim programına katılan gençler, siber güvenlik sektörünün öncü isimlerinin konuşmacı olduğu panellere de dâhil oldular.
TOPLAM 33 BİN TL ÖDÜL
Gençler, CTF (Bayrağı yakala) yarışmasında mücadele edip, eğlenceli aktivitelerde keyifli zaman geçirdiler. Kamp sonunda birinci olan Fatih Sencer
'e 15 bin TL, ikinci olan Enes Yılmaz
'a 10 bin TL, üçüncü olan Berkay Soylu
'ya ise 8 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verildi. Ayrıca kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başarı Sertifikası sunuldu.
MERKEZDE İNSAN VAR
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ülkeleri ve şirketleri tehdit eden siber saldırılara yönelik yetişmiş insan kaynağına destek olmayı hedeflediklerini söyledi. Vural, şu açıklamalarda bulundu: "İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü tüm projelerimizde olduğu gibi ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere de eğitim fırsatı sunmaktan memnunuz. Bu çerçevede Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi'nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturuyoruz. Bu alanda gelecek vadeden, istekli ve yetenekli gençleri sektörü kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz."