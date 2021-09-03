Sıfır Atık: Yeni dünyanın anahtarı

Türkiye'nin çevre teknolojileri ve sıfır atık alanında düzenlenen tek fuarı ENTECH - Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı , en yeni teknoloji ve yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Özellikle küresel ısınmanın yoğunlaştığı son dönemde değerini iyice artıran fuar yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kuruluşlarının en önemli temsilcilerini misafir ediyor.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, çevre teknolojileri ve sıfır atık konularının dünyanın en önemli konu başlığı haline geldiğini belirtti. Fatma Şahin, ''Uzun ince bir yolumuz var ama bugün CNR'ın öncülük ettiği ENTECH Fuarı ve Sıfır Atık Forumu, yeni dünyanın anahtar kodlarını tüm dünyaya verecek. Bu kodlarla Anadolu'da her şehir hazır hale gelecek ve küresel rekabet gücünü artırmış olacak'' dedi.