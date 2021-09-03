SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada önemli bir ifade yer alıyor. Buna göre Bakanlığın, "Aşı olmayan çalışanlara Covid-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik açısından olası sonuçlar işçilere bildirilmelidir" açıklamasında bulunması aşı yaptıran çalışanların sayısını artırması bekleniyor.