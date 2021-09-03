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Giriş Tarihi: 3.9.2021 16:24 Son Güncelleme: 3.9.2021 16:24

SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi

SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi

Son dakika haberi...İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiren açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre aşı olmayanlardan 6 Eylül'den itibaren PCR testi istenebilecek. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceği duyuruldu.

Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatıldı.

Aynı zamanda işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi. Test sonuçları işyerinde kayıt altında tutulacak.

Son dakika! Çalışma Bakanlığı'ndan PCR şartı | Video

AŞI OLMAYAN İŞÇİ COVİD-19 OLURSA OLASI SONUÇLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmeli.

6 EYLÜL'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLARAK BAŞLIYOR

Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada önemli bir ifade yer alıyor. Buna göre Bakanlığın, "Aşı olmayan çalışanlara Covid-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik açısından olası sonuçlar işçilere bildirilmelidir" açıklamasında bulunması aşı yaptıran çalışanların sayısını artırması bekleniyor.

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SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi
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