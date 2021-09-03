Teknoloji devine bir şok daha! Güney Kore’den sonra Hindistan da adım atmaya hazırlanıyor

Reuters'ın raporuna göre Apple, Hindistan'da uygulama içi ödeme sistemine yönelik bir davayla karşı karşıya. Teknoloji devi, geliştiricileri kendi ödeme sistemini kullanmaya zorlayarak, uygulama pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla mahkemelik oldu.

Hindistan'daki dava kar amacı gütmeyen "Together We Fight Society" isimli bir grup tarafından açıldı. Söz konusu grup, Apple'ın kestiği yüzde 30'luk komisyonun, uygulama geliştiricileri ve kullanıcılar için maliyetleri artırarak rekabeti zedelediğini ve aynı zamanda geliştiricilerinin pazara giriş için engel oluşturduğunu ileri sürüyor. Reuters, dava dosyasında "Yüzde 30'luk komisyonun varlığı, bazı geliştiricilerin, uygulama pazarına asla giremeyeceği anlamına geliyor. Bu tüketicilere de zarar verebilir" ifadesinin yer aldığını belirtti.

Hindistan'daki birçok davanın aksine, Hindistan Rekabet Komisyonu (CCI) tarafından incelenen davaların dosyaları ve ayrıntıları kamuya açıklanmıyor. Bu konuyla ilgili olarak Apple ve CCI herhangi bir açıklama yapmadı.

Konuya yakın olan ve ismini vermeyen bir kaynak, önümüzdeki haftalarda CCI'nın yani Hindistan Rekabet Komisyonunun davayı gözden geçireceğini, soruşturmayı daha da genişletebileceğini veya hiçbir hak görmemesi halinde davanın reddedilmesine yönelik bir karar vereceğini açıkladı. Aynı isimsiz kaynak, "Avrupa Birliği'nde bu konu araştırılıyor. Bu yüzden CCI'nın genişletilmiş bir soruşturma emri vermesi ihtimali yüksek" dedi.

Davacılar Reuters'a yaptığı açıklamada, davayı Hintli tüketicileri ve yeni geliştiricileri korumak için açtıklarını söyledi.

Apple, Hindistan'da akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 2'sine sahip. Pazarın geri kalanına ise Google hakim.

Geçtiğimiz sene Hintli girişimciler, Google'ın kestiği komisyon konusunda endişelerini dile getirmişti. CCI bu şikayetleri gerekçe göstererek, Google'a karşı soruşturma başlatmıştı ve bu soruşturma halen sürüyor.

Apple'ın, kullanıcılara alternatif satın alma yolları hakkında bilgilendirmeyi de kısıtladığı ve rakiplere zarar verdiği ileri sürülüdü. Şirketin, uygulama geliştiricileri ve müşteriler arasındaki ilişkiye zarar verdiği ifade edildi.

Hintli bir hukuk firması, Apple'a karşı açılan davayla ilgili olarak, Apple'ın bazı kurallarını değiştirmesine rağmen, Rekabet Komisyonunun geçmiş yıllarda bakacağını ve buna göre değerlendirme yapacağını belirtti. Hukuk firması, "CCI, yasaların ihlal edilip edilmediğini, tüketicilerin ve rekabetin zarar görüp görmediği anlamak için son birkaç seneyi mercek altına alacak" açıklamasını yaptı.