Türk Telekom 10.000 çalışanı için sendikayla anlaştı

TÜRK Telekom
ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi müzakereleri anlaşmayla sonuçlandı. Yaklaşık 10 bin çalışanı kapsayan sözleşme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal
, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak
'ın katılımıyla imzalandı. Anlaşmayla, sendikalı çalışanların ücretlerine bu yılı kapsayan ilk 6 aylık dönem için seyyanen 850 TL, ikinci 6 aylık dönem için seyyanen 450 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemleri için ise yüzde 5.50 oranında zam yapılacak. Anlaşma çerçevesinde, en düşük çıplak ücret 4 bin 200 TL olarak belirlendi.