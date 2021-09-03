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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Türk Telekom 10.000 çalışanı için sendikayla anlaştı

Türk Telekom 10.000 çalışanı için sendikayla anlaştı
TÜRK Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi müzakereleri anlaşmayla sonuçlandı. Yaklaşık 10 bin çalışanı kapsayan sözleşme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak'ın katılımıyla imzalandı. Anlaşmayla, sendikalı çalışanların ücretlerine bu yılı kapsayan ilk 6 aylık dönem için seyyanen 850 TL, ikinci 6 aylık dönem için seyyanen 450 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemleri için ise yüzde 5.50 oranında zam yapılacak. Anlaşma çerçevesinde, en düşük çıplak ücret 4 bin 200 TL olarak belirlendi.
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Türk Telekom 10.000 çalışanı için sendikayla anlaştı
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