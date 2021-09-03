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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Uluslararası girişimcilik merkezi açıldı

Şerif Can Şerif Can
Uluslararası girişimcilik merkezi açıldı
Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığında kurulan Teknopark İstanbul'un dün lansmanı yapıldı. 100 milyon liralık yatırımla yapılan 10 bin metrekarelik dev merkez, yüzlerce şirkete ve binlerce mühendise ev sahipliği yaparak uluslararası girişimciliğin merkezi olacak. Açılışa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İTO Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve girişim ekosistemin önemli oyuncuları katıldı. Demir "Derin bir dalganın getirilmesi gerekiyor ki sanayi kalkınmamız, teknolojimiz sürdürülebilir olsun" dedi.
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Uluslararası girişimcilik merkezi açıldı
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