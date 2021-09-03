Uluslararası girişimcilik merkezi açıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı
ve İstanbul Ticaret Odası
ortaklığında kurulan Teknopark İstanbul'un dün lansmanı yapıldı. 100 milyon liralık yatırımla yapılan 10 bin metrekarelik dev merkez, yüzlerce şirkete ve binlerce mühendise ev sahipliği yaparak uluslararası girişimciliğin merkezi olacak. Açılışa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır
, İTO Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç
, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan
, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve girişim ekosistemin önemli oyuncuları katıldı. Demir "Derin bir dalganın getirilmesi gerekiyor ki sanayi kalkınmamız, teknolojimiz sürdürülebilir olsun" dedi.