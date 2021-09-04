Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları canlı rakamlar 4 Eylül Cumartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 4.9.2021 18:50

Altın fiyatları canlı rakamlar 4 Eylül Cumartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar 4 Eylül Cumartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar için araştırmalar sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de yapılıyor. İnişli çıkışlı grafiğinden ötürü alış ve satış fiyatları merak edilirken 4 Eylül Cumartesi bugün 22 ayar bilezik 439 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 792 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları alış satış verileri.

4 Eylül Cumartesi hafta sonu altın fiyatlarına ilişkin araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Özellikle düğün sezonunun devam etmesinden ötürü hediye amaçlı kullanılan sarı metal aynı zamanda büyük bir yatırım aracı olarak da kabul ediliyor. Koronavirüs salgını süresi boyunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları grafiği inişli çıkışlı hareketlilik sergilemeye devam ediyor. Bu başlık altından; canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,69

SATIŞ: 460,70

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.202,00

SATIŞ: 3.259,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.229,00

SATIŞ: 3.278,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.115,96

SATIŞ: 3.176,23

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.608,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 804,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,88

SATIŞ: 488,17

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları canlı rakamlar 4 Eylül Cumartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA