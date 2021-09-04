Altın fiyatları canlı rakamlar 4 Eylül Cumartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

4 Eylül Cumartesi hafta sonu altın fiyatlarına ilişkin araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Özellikle düğün sezonunun devam etmesinden ötürü hediye amaçlı kullanılan sarı metal aynı zamanda büyük bir yatırım aracı olarak da kabul ediliyor. Koronavirüs salgını süresi boyunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları grafiği inişli çıkışlı hareketlilik sergilemeye devam ediyor. Bu başlık altından; canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.