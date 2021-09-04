Bakan Pakdemirli duyurdu! 493 projeye 875 milyon lira hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin son 19 yılda büyük bir kalkınma hamlesine imza attığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Her alanda büyüme, her alanda kalkınma vizyonuyla başlayan bu atılım döneminde, tarım ve kırsal daima ilk sıralarda yer aldı. Birçok ürünün anavatanı olan Anadolu toprakları, bu süreçte büyük bir değişime sahne oldu. Sağladığımız desteklerle, kırsalda binlerce modern tesis kuruldu. Bu tesisler üretiminin gücünü artırırken on binlerce kişiye de yeni istihdam kapılarını açtı."