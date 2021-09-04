Türkiye için ayaklandılar

İngiltere
'nin koronavirüs salgını kapsamında Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat yasağı Türkiye'de tatil yapmak isteyen İngilizlerin sabrını taşırdı. Yasağa büyük tepki gösteren 45 bin kişi Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması için imza topladı. İngiliz basınında "İngiliz tatilciler öfkeli" başlığı ile yer alan haberde, imza sayısının 100 bine ulaşması durumunda konunun parlamentoya taşınacağı ifade edildi. Gazetede kısıtlama kararına yönelik, "İngiltere'den daha düşük vaka oranına sahip olmasına rağmen, Türkiye, artan enfeksiyon oranları ve testler konusunda şeffaflık eksikliği nedeniyle 'yüksek riskli' olarak işaretlendiği mayıs ayının başından bu yana İngiltere'nin seyahat kırmızı listesinde" yorumuna yer verildi.
İSVİÇRE YÜZDE 13 İLE YEŞİL!
Haberde, Türkiye'nin Londra
Büyükelçiliği'ndeki yetkililerin "Kovid-19 ile ilgili bilimsel veriler, Türkiye'nin bir sonraki incelemede kırmızı listeden çıkarılacağı yönündeki beklentimizi destekliyor" açıklaması yaptığı aktarıldı. Tahmin yürütmenin bir diğer yolunun Dünya Sağlık Örgütü
'nün önerilerine bakmak olduğu ifade edilen haberde şu ifadeler yer aldı: "DSÖ
, ülkelerin virüsü kontrol altında tutmak için pozitif test oranının yüzde 5'in altında tutmaları gerektiğini belirtti. Bu nedenle oran ne kadar yüksekse, bir ülkenin kırmızı listede kalma olasılığı o kadar yüksek. 26 Ağustos'taki son seyahat güncellemesinde yüzde 5.1 olan Türkiye kırmızı, yüzde 13 olan İsviçre
yeşil listede yer aldı. İngiltere ise yüzde 4'teydi." İngiltere'nin bir sonraki seyahat listesi güncellemesi 16 Eylül'de yapılacak.