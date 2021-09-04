TÜRSAB ‘Yeniden yeşertecek’

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB), Ege ve Akdeniz
'de meydana gelen orman yangıları nedeniyle zarar gören bölgeler için 'Yeniden Yeşert' kampanyası başlattı. Bölgede yöresel ürünlerini satan çiftçilerden küçük esnaf ve otellerde çalışanlara kadar geçimini turizmden kazanan tüm bölge halkının desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizen TÜRSAB, vatandaşları tatillerini bu bölgelerde geçirmeye davet ediyor. Birlik, Yeniden Yeşert kampanyasını tüm Türkiye
'de duyurmak için de büyük bir kampanya başlattı. Bu kapsamda 5 büyük ilde (İstanbul
, İzmir
, Gaziantep, Bursa ve Ankara) belediyelerin desteği ile aldığı billboardlarla yeniden yeşert kampanyasını vatandaşa duyuracak. Her gün milyonlarca insanın kullandığı metrolardaki ekranlarda da kampanyanın görselleri yayınlanacak. TÜRSAB TV ekibinin afet bölgesindeki vatandaşlarla yaptığı röportajlarda ulusal medya mecralarında yer bulacak. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Tatil planlarınızı bu bölgelerde yaparak tarlasına domates eken köylümüze, eşsiz doğal tarihi güzelliklerimizi tanıtan rehberimize, canla-başla çalışan hizmet sektörümüze, geçimini turizmle sağlayan tüm vatandaşlarımıza can suyu olabilirsiniz" dedi.