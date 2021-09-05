Bu yıl ilk kez gerçekleşti! Selçuk Bayraktar tek tek inceledi

'BU YIL LİSE KATEGORİSİNİ BAŞLATTIK'

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise yarışmalara liselilerin isteği üzerine yeni bir kategori başlattıklarını söyleyerek, "Bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdiğimiz alternatif araçlardaki heyecanımız devam ediyor. Bu yıl ilk kez lise kategorisinde gençlerimiz var. Lise kategorisini biz oluşturmadık. Kendileri bize gelip 'Neden üniversite öğrencilerine yönelik yapılıyor ve neden lise yaş grubunda olmasın?' demeleri üzerine haklı bulduk ve bu yıl lise kategorisini başlattık. Bu yıl 22 farklı ilimizden 36 aracımız lisede yarışıyor. 65 adet üniversite kategorisinde 30 farklı ilden toplamda 210 başvuru vardı ve 100ün üzerinde takım yarış hakkını elde etti. Elektrikli araç yarışları bugün için bakıldığında artık zorunluluk. Ülkemizin geleceğinde bizim en önemli dönüştürücü gücümüz insan kaynağımız. Bu insan kaynağımız biz teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten, geliştiren en önemlisi tasarlayan bireyler olmak istediklerini söylüyorlar. Bu gençlerimiz takım halinde farklı üniversitelerden gelen gençler, milli teknolojiyi geliştiren ve neferi olmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Bizler de onları destekliyoruz" dedi.

TEKNOFEST'i 4 yıldır düzenlediklerini ve 35 farklı alanda yarışmalar yaptıklarını aktaran Bayraktar, "Bu yarışmalar geleceğin trendi teknolojilere gençlerimizi hazırlamak için yapılıyor. Dünyada yükselen teknoloji trendlerinde bizim de markalarımız olsun, bu teknolojileri onlar geliştirsin, sadece tüketimde değil, araştırıp, geliştirip, üreten tarafta olsunlar diye düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Bu yarışmalara ilk yıl 20 bin öğrencinin başvurduğunu hatırlatan Bayraktar, ikinci yıl bunun 50 bine, üçüncü yıl 100 bine ve bu yıl ise 200 bine yükseldiğini söyledi.

Dünyada robotik, yapay zeka veya farklı teknik ve bilimsel alanlarda bu tarz yarışmaların yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"2019'da 1 milyon 720 bin katılımla dünyadaki en büyük havacılık festivali etkinliğini gerçekleştirdik. Bu, milletimizin adeta bu alanlarda yitik sevdasına sarılır gibi sarılmasının göstergesi. 20'li yaşlarımızda tam tersi bir anlayış vardı, asla bu alanlarda var olamayacağımızı düşünürdük. Şimdi dönüşümün çok hızlı olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Dolayısıyla doğru bakış açısıyla 'Biz yaparız, yaptık mı da en iyisini yaparız' anlayışıyla ülkemizden bilim ve teknoloji alanında büyük eserler çıkacağına inanıyoruz."

"TEKNOFEST ARTIK AÇIK ARA DÜNYADAKİ EN BÜYÜK TEKNOLOJİ YARIŞMA PLATFORMU"

Bayraktar, dost ve kardeş ülkelerden "Bizim için TEKNOFEST düzenler misiniz?" gibi taleplerin geldiği bilgisini vererek, "Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var." dedi.

TEKNOFEST'in artık açık ara dünyadaki en büyük teknoloji yarışma platformu olduğunu vurgulayan Bayraktar, daha yüksek bir katılım beklemediklerini ve bu seviyenin doymuş bir seviye olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, buradaki çalışmalarının meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Girişimler kuruldu ve bunlar faaliyet göstermeye başladı. Bunun yanında bu kadar büyük bir başvuru, büyük bir farkındalığın ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda bir paradigma dönüşümünün göstergesi. Bu anlamda bizler ve düzenleyici 73 paydaşımız için en büyük manevi haz. Ben Türkiye'den 10 yıl içinde onlarca farklı alanda dünyaya nispetle çok büyük girişimlerin çıkacağını düşünüyorum. Türk beyinlerinin dünyanın en büyük icatlarını Türkiye'den çıkarabilmesi için gerekli ekosistemi ve o kültürel dönüşümü hedefliyoruz. Ben bu dönüşümün gerçekleşeceğini düşünüyorum. 5-10 sene içinde de bunun net sonuçlarını göreceğimize inanıyorum."

Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde aşıyı Türk bilim insanlarının bulduğunu anımsatarak, bunun dünyada insan hayatına dokunan en büyük icatlardan biri olduğunu söyledi.

Dünyada artık en büyük dönüşüm rüzgarının teknoloji üzerinden geldiğine işaret eden Bayraktar, bu anlamda nitelikli insan sermayesinin önemine dikkati çekti.

Bayraktar, gençlerin gönlünde yatan aslanı bulması gerektiğini ifade ederek, onlara yaptıkları işte milletin ve toplumun menfaatini öncelemeleri ve hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ ARAÇLAR VİTRİNE ÇIKTI

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve ilk kez yapılan Liseler Arası Elektrikli Araç yarışları gençlerin heyecanına sahne olurken birbirinden farklı özelliklerdeki araçlar da vitrine çıktı.

TEKNOFEST 2021 kapsamında TÜBİTAK bu yıl EC Elektrikli Araç Yarışları'nın 17'ncisini gerçekleştiriyor. Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları ise ilk kez yapılıyor. 36 takımın "en verimli araç" unvanını kazanabilmek hedefiyle rekabet ettiği liseler arası yarışma, dün ve bugün yarış pistinin "enerjisini" yükseltirken farklı özelliklerdeki araçlar izleyenlerin ilgisini çekti.

Yarışa katılan ekipler, araçlarının özelliklerini anlatırken, duydukları heyecanı da paylaştı.

"GELECEK, ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA"

Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Ömer Faruk Top, araçlarını 1,5 aylık sürede tamamladıklarını belirterek, "Aracımızı tamamen hafif materyallerden yaptık. Ayrıca aracımız en ekstrem koşullarda bile en az enerjiyi harcıyor, 220 voltla aracımız şarj oluyor. Herhangi bir ev prizi bu aracı şarj edebilir. Aracımız 100 kilometrede 2,5-3 lira yakıyor. Buradaki en verimli ve dayanıklı aracı yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Eyüp İlhan, 30-40 bin lira civarına mal ettikleri araçlarının, ruhsatı olsa trafiğe çıkacak kadar güvenli olduğunu söyledi.

450 kilogramlık araçlarını 4 aylık sürede tamamladıklarını bildiren İlhan, "Umuyorum ki yarışta başarı elde edeceğiz. Gelecek, elektrikli araçlarda olacak. Petrol bir yere kadar. Biz bu araçları ne kadar geliştirebilirsek milli teknoloji geleceğimize o kadar yön vermiş oluruz." diye konuştu.

"ARACIMIZ 100 KİLOMETREDE 1 LİRA YAKIYOR, BUNU 50 KURUŞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Ömer Gander, arabalarını 50 bin liraya mal ettiklerini aktararak, "Aracımız 100 kilometrede 1 lira yakıyor, bunu 50 kuruşa düşürmek için çalışıyoruz. Dağları, denizleri aştık geldik, bu bizim için bir gurur." ifadelerini kullandı.

Denizli Çameli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Yellice, liseler arası en büyük aracı kendilerinin yaptığına işaret ederek, genellikle araçların küçük yapıldığını dile getirdi. Geliştirdikleri aracın aslında 4 kişilik olduğunu vurgulayan Yellice, şu bilgileri verdi:

"Aracımızın arka kabinleri de var ama henüz koltukları yok. Aracımız trafiğe çıkabilecek durumda. Bütün kontrolleri, testleri geçtik, her şeyimiz tamam. 650 kiloluk aracımızı 4 ayda yaptık ve 120 bin lira civarına mal ettik. Biz ekibimize inandık, buraya kadar geldik."

KIZ ÖĞRENCİLERİN YARIŞ HEYECANI

Gaziantep Dene-Yap Lisesi Öğrencisi İncinur Yıldız da yarışmada sürücü olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Sürücülük kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Yarışmalara katılmaya devam edeceğim. 'Şoför benim' deyince şaşırıyorlar, çok yargılayıcı bakıyorlar. Bazen tebrik edenler de oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Üsküdar Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi Öğrencisi Ayşe Nihan Çakar, takımda 15 kişinin bulunduğunu, bunlardan 10'unun kız öğrencilerinden oluştuğunu bildirdi.

Okullarında "Elektrikli Araç Kulübü" kurarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Çakar, "Aracı 2 ayda yaptık, 50 bin liraya mal ettik. Aracımız 250 kilogram. Maksimum 70 kilometre hıza çıkıyoruz. Buradaki hedefimiz gerçekten bir şeyleri başarabilmiş olmak. Bu aracı buraya getirmiş olmamız bunun kanıtı." dedi.

Çakar, çevre kirliliğinin önüne geçmek istediklerine de dikkati çekerek, "Bu yarışmadan sonra hepimizin aklı mühendis olmaya gitmeye başladı." diye konuştu.

"ARACIMIZ ÇELİKTEN 3 KAT DAHA DAYANIKLI"

Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü Öğretmeni Fatih Mehmet Aydın, araçlarının karbon fiberden yapıldığını, çelikten 3 kat daha dayanıklı olduğunu savundu.

Aracın, ağırlığının daha düşük olmasından dolayı daha az enerji harcadığını vurgulayan Aydın, "Aracımız yaklaşık 120 kilogram civarında. Biz TEKNOFEST'in yarışmalarını öğrendikten sonra aracı 8 ay gibi bir sürede tamamladık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları araçla öğrencilerin ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Aydın, yarışma sonrası öğrencileriyle ortaokulları gezmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.