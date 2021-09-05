Büyümede tarihi geri dönüş





Sanayinin GSYH içindeki payı yüzde 26.5 oldu. Bu, 1998'den bu yana görülen en yüksek nokta. Teknolojik gelişim, ihracat ve istidam için sanayiye ihtiyaç duyan bizim gibi bir ülkede sanayinin payının yüzde 17'lere kadar gerilediği dönemler olmuştu. Salgın bize yerli ve milli sanayinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Bu yaşananlar umarım sanayinin yeniden ayağa kalkmasına vesile olur.