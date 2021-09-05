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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Ekonomide yeni yol haritası! 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı
Giriş Tarihi: 5.9.2021 22:11 Son Güncelleme: 5.9.2021 22:27

SON DAKİKA | Ekonomide yeni yol haritası! 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı

SON DAKİKA | Ekonomide yeni yol haritası! 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı

Son dakika haberleri: Türkiye'nin ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanan Orta Vadeli Program'a göre; Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

BÜYÜME TAHMİNİ

2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu programda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İŞSİZLİK TAHMİNİ

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.

ENFLASYON TAHMİNİ

Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2.

2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.

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SON DAKİKA | Ekonomide yeni yol haritası! 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı
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