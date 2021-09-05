Hızlı tren yetişmedi, genel müdür gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas
Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül'e yetişmesi talimatını verdiği Sivas-Ankara YHT
hattının açılışı yetişmeyince, aynı gün sorumlu genel müdürün görevden alınmasına onay verdi. Ali İhsan Uygun görevinden alınırken, yerine ise Abdülkerim Murat Atik atandı.
ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Temeli 2008'de atılan Ankara-Sivas YHT'de açılışının 4 Eylül'de yapılması planlanmıştı. Ankara-Sivas YHT ile kara yoluyla ortalama 4, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara seyahat süresi 2 saate düşecek. Uzunluğu 393 kilometre olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde tren saatte 250 kilometre hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletilecek. YHT'nin güzergâhında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat
, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Çalışmalar kapsamında Yozgat'a yeni bir YHT garı da yapılıyor. 108 milyon metreküp kazı, 29 milyon metreküp dolgu yapıldı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Taha Meli Arvas da görevden alındı.