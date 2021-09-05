Kırsal kalkınmaya 875 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, IPARD-2 AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10. Çağrı kapsamında projeleri onaylanan 493 projeye 875 milyon lira hibe desteği vereceklerini ifade etti.
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Türkiye'nin son 19 yılda büyük bir kalkınma hamlesine imza attığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Her alanda büyüme, her alanda kalkınma vizyonuyla başlayan bu atılım döneminde, tarım ve kırsal daima ilk sıralarda yer aldı. Birçok ürünün anavatanı olan Anadolu
toprakları, bu süreçte büyük bir değişime sahne oldu. Sağladığımız desteklerle, kırsalda binlerce modern tesis kuruldu. Bu tesisler üretiminin gücünü artırırken on binlerce kişiye de yeni istihdam kapılarını açtı."
1.2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Pakdemirli, IPARD-2 AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10. Başvuru Çağrısı başvurularını nisan ayı içerisinde aldıklarını vurgulayarak, "Toplam yatırım tutarı 1.9 milyar lira olan 493 proje onaylandı. Onaylanan bu projelere ise 875 milyon lira hibe desteği vereceğiz" dedi.
Yıl sonuna kadar projelerde incelemelerin süreceğini ve incelemesi tamamlanan projeleri açıklamaya devam edeceklerini bildiren Pakdemirli, "2021 yılı içerisinde 11 farklı sektörde yatırımları tamamlanan toplam 2 bin 603 projeye 805 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik ve ülkemize 1.2 milyar liralık yatırım kazandırdık" değerlendirmesinde bulundu.