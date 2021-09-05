İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan ve Boğaz'da bir inci tanesi gibi yüzlerce yıldır ziyaretçilerini ağırlayan Kız Kulesi'nin restorasyon ve inovasyon çalışmalarına başlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kız Kulesi niteliksiz eklerden ve malzemelerden arındırılacak, günümüze kadar ulaşmış olan özgün bölüm ve elemanlar ile nitelikli ekler korunacak. Tüm bu çalışmalar kapsamında tarihi arşiv kayıtlarında tespit ettiğimiz özgün malzemeler kullanılacak" dedi.
NİSAN 2022'DE TAMAMLANACAK
Kız Kulesi'ni orijinal görüntüsüne döndürmek amacıyla mimarlar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Ağa Han ödüllü Han Tümertekin koordinesinde çalışmalar yapılacak. Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı görselin altına, "Kız Kulesi gözlerini yeniden açıyor!" mesajını ekleyen Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Bu ay başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
İSTANBUL PANORAMASI...
Kız Kulesi'nin bir anıt eser olduğunu belirten Ersoy, "Kız Kulesi'nin bir işlev yüklenmeden sadece bir anıt eser olarak kalmasını ve ziyaret edilmesini, İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenmesini amaçlıyoruz" diye konuştu. Kız Kulesi'nde yapılacak restorasyon çalışmalarının detaylarını da Bakan Ersoy, şu ifadelerle anlattı: "1944'te özgün beden duvarlarının üstüne inşa edilen betonarme külah bir dönem eki olarak kabul edilmiş, kaldırılması durumunda yeni bir rekonstrüksiyona gidileceği ve rekonstrüksiyona yönelik verilerin olmaması sebeplerinden dolayı güçlendirilerek korunmasına karar verilmiştir.
Bununla birlikte; 1999 depremi sonrasında kulenin özgün beden duvarlarının ayrılmasını engellemesi için yapılan çelik gergilerin duvarla bütünleştiği tespit edilmiştir. Kaldırılması ancak özgün duvarların en alt seviyeye kadar sökülmesi ile mümkün olabilecek. Bu durum da bu yapı için tercih etmeyeceğimiz rekonstrüksiyon uygulamasını ortaya çıkaracağından uygun bulunmadı. Avlunun üzerindeki çatı ile kapatılmış özgün dendanlar ve seğirdim yolları, avlu üstündeki çatının kaldırılması ile ortaya çıkarılacak, ziyaretçiler İstanbul panoramasını daha rahat seyredebilecek."
YEME-İÇME İŞLEVİNDEN ALIYORUZ
Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin ne kadar ziyaretçi aldığı sorusu üzerine de, "Burası çok az ziyaretçi alıyordu. Niye? Çünkü restoran amaçlı işletiliyordu. İşletme iptal oldu. Bakanlık olarak geri aldık. Artık yeme-içme ağırlıklı bir işlevden alıyoruz, olması gerektiği gibi… Şu anda Galata Kulesi'nde yaptığımız düzenlemelerden sonra İstanbul'un en fazla ziyaretçi alan mekanlarından biri oldu. Günlük olarak Topkapı Sarayı ile eşit ziyaretçi alıyor. Doğru müdahaleler yapıldıktan sonra burası da artık ziyaretçi ağırlıklı olacak" dedi.
MÜZE KART GEÇERLİ OLACAK
Bakan Ersoy, restorasyon sonrası Kız Kulesi'nde müze kartın geçerli olup olmayacağı sorusu üzerine, "Müze kart geçerli olacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapınca müze kart geçerli oluyor" cevabını verdi.
NE YAPILACAK?
-Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılması ile özgün dendanlar ve seğirdim (beden ve burçlar üzerindeki kısım) yolları ortaya çıkarılacak.
-Sur ve kulenin özgün duvarlarındaki çimento derzler temizlenecek. Horasan harcı ile yeni derzler yapılacak. Avlu ve dışarıdaki zeminler tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulacak. Kubbe karbon liflerle güçlendirilecek.