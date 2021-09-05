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Giriş Tarihi: 5.9.2021

KOSGEB’den Bozkurtlu esnafa 40 milyon lira

KOSGEB’den Bozkurtlu esnafa 40 milyon lira
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı (KOSGEB) Hasan Basri Kurt, Bozkurt'ta esnafa 40 milyon lira kredi vereceklerini söyledi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kurt, Kastamonu ve Sinop ağırlıklı yaşanan sel afetinde devletin hızlıca aksiyon aldığını belirtti. Bölgede çalışmaların hızlıca başlatıldığını dile getiren Kurt, "Hükümetimiz alınabilecek tedbirlerle vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için elinden geleni yaptı" diye konuştu.
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KOSGEB’den Bozkurtlu esnafa 40 milyon lira
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