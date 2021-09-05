KOSGEB’den Bozkurtlu esnafa 40 milyon lira

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı (KOSGEB) Hasan Basri Kurt, Bozkurt
'ta esnafa 40 milyon lira kredi vereceklerini söyledi. Kastamonu
'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kurt, Kastamonu ve Sinop
ağırlıklı yaşanan sel afetinde devletin hızlıca aksiyon aldığını belirtti. Bölgede çalışmaların hızlıca başlatıldığını dile getiren Kurt, "Hükümetimiz alınabilecek tedbirlerle vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için elinden geleni yaptı" diye konuştu.