Son dakika | Türkiye’de 6 Eylül’de yeni dönem başlıyor! İşte madde madde yeni uygulamalar

KONSER, SİNEMA VE TİYATRO GİBİ FAALİYETLERDE PCR TESTİ ZORUNLU OLDU

Aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek. Bunun yanı sıra 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişiler, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılırken de negatif PCR testi sunmak zorunda kalacak.