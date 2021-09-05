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Giriş Tarihi: 5.9.2021 09:45 Son Güncelleme: 5.9.2021 09:50

THY'den iç hatlar için yolcuları uyardı: Yarın başlıyor!

AA
THY’den iç hatlar için yolcuları uyardı: Yarın başlıyor!

Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız. İlgili değişiklikleri yapmayan yolcularımız seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında check-in yaptırarak ibraz edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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THY'den iç hatlar için yolcuları uyardı: Yarın başlıyor!
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