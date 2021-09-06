Adana ihracat rekorunu yeniledi

Adana'nın ihracatında büyük bir artış olduğunu dile getiren Kıvanç, "Adana'nın 2021 yılı Ağustos dönemindeki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,54 artarak 211 milyon 542 bin dolar oldu. Bu rakam tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı. 2021 yılı Ocak-Ağustos dönemi 8 aylık toplam Adana ihracatı ise 1,5 milyar doları aştık. Adana'nın yılsonunda toplam ihracatının 2,3 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini hedefliyoruz" dedi.

Adana'nın, 2021 yılı Ağustos ayında Türkiye geneli ihracattan aldığı payın yüzde 1,22 olduğunu dile getiren Kıvanç, "Adana Ağustos 2021'de iller sıralamasında 13. sırada yer almıştır. Ağustos 2021'de Adana'dan yapılan ihracatta 47 milyon 198 bin dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ilk sırada yer almış, bu sektörü 39 milyon 827 bin dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri ve 26 milyon 100 bin dolar ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörleri takip etmiştir. Adana ihracatında hacmi yüksek sektörlerden olan Kimya sektörünün geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101'lik artışı dikkat çekmiştir" diye konuştu.

Adana olarak ihracatındaki artışın her yıl katlanarak devam etmesini beklediklerini sözlerine ekleyen Kıvanç; şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız pay her geçen gün artacaktır. Adana Sanayi Odası olarak yatırım ortamı için sinerji yaratma çalışmalarına devam ederken, üretim, istihdam ve ihracatı artırma hedefleri doğrultusunda üye firmaların gelişimine, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına odaklanıyoruz. Adana mevcut potansiyeli ve önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği yatırımlar ile birlikte Türkiye'nin ihracatına katkı yapacak en önemli illerin başında yer alacaktır. Birlikte çalışıp, üretmeye ve daha fazla ülkeye daha fazla ürün ihraç etmeye devam edeceğiz."