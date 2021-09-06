Aliağa TOKİ ihalesi 22 Eylül’de

"Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Aliağa'da yapacağı 2. etap konutları için yapım ihalesi 22 Eylül'de gerçekleştirilecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda 2020 yılı şubat ayında gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kuralarından sonra vatandaşların heyecanla beklediği 759 konutluk Aliağa 2. etap TOKİ projesinde en önemli adım olan yapım ihalesinin tarihi belli oldu. TOKİ'nin resmi internet sayfasında yer alan duyuruya göre; Samurlu Mahallesi sınırları içerisindeki 959 nolu parselde inşa edilecek konutların yapım ihalesi 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te Ankara'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Samurlu Mahallesi ile Örnek Kent arasındaki 959 parselde ve yaklaşık 95 bin m2 alan üzerine yapılacak projenin ihalesinde 759 konut, 16 ticari yapı, 1 cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yer alıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulünce yapılacak. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek. Projeye ihale süreci tamamlandıktan ve sözleşme imzalanmasının ardından 10 gün içinde başlanacak. Konutların yapımı yer tesliminden itibaren 650 takvim günü içerisinde bitirilecek. Konutlar 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak. 2020 yılı şubat ayında Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen hak belirleme kuraları için toplam 30 bin 187 kişi başvuru yapmıştı.