Aşı yapmayan işe PCR testi yaptırıp gidecek

Aşı konusunda hukuki zorunluluk olmasa da çalışanlar, iş arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü. Bu nedenle semptom göstermeleri durumunda iş yeri hekimine bildirmek, PCR testi
yaptırmak durumunda.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
, salgınla mücadele sürecinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Bakanlık bu doğrultuda geçen hafta 81 il valiliğine yazı göndererek, işverenlerden istenecek PCR
testi, Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda çalışanlarını bilgilendirilmesini istedi. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin koronavirüs tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilecek.
Aşı olmayan işçilerden bugün itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacak. Mevcut iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında aşı konusunda bir sorumluluk, zorunluluk bulunmuyor. Ancak, işveren bütün personelini salgına karşı korumakla yükümlü olduğu için PCR testini zorunlu tutma hakkına sahip. Aşı olmayan çalışanlar PCR testini devlet hastanelerinde ve PCR testi alan sağlık kurumlarında verebilecek.
Vaka tespitinde duyuru yapılırken çalışanın kim olduğunun doğrudan açıklanmaması, kim olduğunu belli edecek şekilde duyuru yapılmaması gerekiyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
kapsamında çalışanlar yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü. Bu nedenle Kovid- 19
semptomları gösteren çalışanın bunu işyeri hekimine bildirmesi gerekiyor.