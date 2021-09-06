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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Çocuklar enerji dedektifi olacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Çocuklar enerji dedektifi olacak
Milyonlarca öğrenci bugün yeni eğitimöğretim döneminin açılmasıyla birlikte ders başı yaparken, bu yıl da öğrencilere enerji verimliliğinin önemi de anlatılacak. Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Başkanı Ali İhsan Sılkım, çocuklara yönelik verilecek eğitimlerle özellikle evde ve okulda alacakları basit önlemler ile büyük faydalar yaratabileceklerinin anlatılacağını belirterek, "Ülkemizde enerji tüketimi yıllık ortalama yüzde 2-3, elektrik talebi yüzde 5-6 oranında artış gösteriyor. Bu nedenledir ki; sürdürülebilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek için enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması önem arz ediyor" dedi. Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla iki yıl önce "Aklınla verimli yaşa" sloganı ile hane halkından başlayarak toplumun tamamında, enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması, bilinç seviyesinin artırılması noktasında yeni bir çalışma başlatıldığını belirten Sılkım, "Her yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile enerji verimliliği konulu resim, öykü ve proje yarışmaları düzenleniyor. Bakanlığımız tarafından özellikle okul çağındaki çocuklara yönelik vermiş olduğumuz eğitimlerde özellikle evde ve okulda yapacakları basit önlemler ile büyük faydalar yaratabilecekleri, evde ve yakın çevrelerinde edindikleri bilgileri kullanma imkânı oluyor" dedi. Geleceğin gerçek sahibi olan çocukların enerji verimliliği noktasında eğitimlerine özel önem verilmesi gerektiğini söyleyen Sılkım, "Çocuklarımızı birer enerji dedektifi olarak yetiştirmemiz gerekiyor" dedi. Sılkım, "Basit alışkanlıklarla önemli ölçüde tasarrufu sağlayabiliriz. Örneğin televizyonları ve diğer kumandalı aletleri mutlaka düğmelerinden kapatın. Odadan çıkınca ışıkları kapatın ve gün ışığı varken lambaları gereksiz yere açmayın" dedi.

OKUL BİNALARI VERİMLİ HALE GETİRİLMELİ
OKUL binalarının da enerji verimli olması gerektiğini söyleyen Sılkım, bunun için şu önerilerde bulundu: "Mevcut iç ve dış mekân aydınlatmaları LED armatürler ile değiştirilmeli. Tüketilen elektriğin bir miktarı çatıya kurulacak güneş panelleri ile üretilmeli. Kömür kazanları mümkünse doğalgaz kazanları ile değiştirilmeli."

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Çocuklar enerji dedektifi olacak
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