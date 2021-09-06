Çocuklar enerji dedektifi olacak

Milyonlarca
öğrenci bugün yeni eğitimöğretim
döneminin açılmasıyla
birlikte ders başı
yaparken, bu yıl da öğrencilere
enerji verimliliğinin
önemi de anlatılacak. Enerji Verimliliği Derneği
(ENVER) Başkanı Ali İhsan
Sılkım, çocuklara yönelik
verilecek eğitimlerle özellikle
evde ve okulda alacakları
basit önlemler ile
büyük faydalar yaratabileceklerinin
anlatılacağını belirterek,
"Ülkemizde enerji tüketimi
yıllık ortalama yüzde
2-3, elektrik talebi yüzde 5-6
oranında artış gösteriyor. Bu
nedenledir ki; sürdürülebilir
bir dünya ve daha iyi bir gelecek
için enerji kaynaklarının
en verimli şekilde kullanılması
önem arz ediyor" dedi.
Enerji verimliliğinin artırılması
amacıyla iki yıl önce
"Aklınla verimli yaşa" sloganı
ile hane halkından başlayarak
toplumun tamamında, enerji
verimliliği konusunda farkındalık
oluşturulması, bilinç
seviyesinin artırılması noktasında
yeni bir çalışma başlatıldığını
belirten Sılkım, "Her
yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığımız, Milli Eğitim
Bakanlığı ve TÜBİTAK
işbirliği
ile enerji verimliliği
konulu resim, öykü ve proje
yarışmaları düzenleniyor.
Bakanlığımız tarafından özellikle
okul çağındaki çocuklara
yönelik vermiş olduğumuz
eğitimlerde özellikle evde
ve okulda yapacakları basit
önlemler ile büyük faydalar
yaratabilecekleri, evde ve
yakın çevrelerinde edindikleri
bilgileri kullanma imkânı oluyor"
dedi. Geleceğin gerçek
sahibi olan çocukların enerji
verimliliği noktasında eğitimlerine
özel önem verilmesi
gerektiğini söyleyen Sılkım,
"Çocuklarımızı birer enerji
dedektifi olarak yetiştirmemiz
gerekiyor" dedi.
Sılkım, "Basit alışkanlıklarla
önemli ölçüde tasarrufu
sağlayabiliriz. Örneğin televizyonları
ve diğer kumandalı
aletleri mutlaka düğmelerinden
kapatın. Odadan çıkınca
ışıkları kapatın ve gün ışığı
varken lambaları gereksiz yere
açmayın" dedi.
OKUL BİNALARI VERİMLİ HALE GETİRİLMELİ
OKUL binalarının da enerji verimli olması gerektiğini söyleyen Sılkım, bunun için şu önerilerde bulundu: "Mevcut iç ve dış mekân aydınlatmaları LED armatürler ile değiştirilmeli. Tüketilen elektriğin bir miktarı çatıya kurulacak güneş panelleri ile üretilmeli. Kömür kazanları mümkünse doğalgaz kazanları ile değiştirilmeli."