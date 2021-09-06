Kilis’e 20 yeni fabrika

Kilis'te arsa tahsislerinin ardından yatırım faaliyetlerine başlanılan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 fabrikada makinelerin montajına başlandı. 5 fabrikanın ise inşaat çalışmaları sürüyor.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mahir Can, ikinci OSB'nin Kilis'in işsizlik sorununa büyük bir çare olacağını belirterek, "Kilisli vatandaşlarımıza istihdam sağlamış olacağız. Kilis'te işsiz insan kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mahir Can, (OSB) 52 fabrikanın üretimde olduğu ilde 15 fabrikanın makine parkuru kurulum çalışması ve 5 fabrikanın ise inşaat çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Salgın döneminde dahi fabrika bacalarının tütmeye devam ettiğini belirten OSB Başkanı Can, "İkinci OSB, Kilis'in işsizlik sorununa büyük bir çare olacak. Fabrikalarla Kilis bir sanayi merkezi olma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Kilisli vatandaşlarımıza istihdam sağlamış olacağız. Sanayi demek fabrika demek, fabrika demek üretim, istihdam demek. İstihdam demek evine ekmek götüren mutlu insanlar demek. Biz yönetim olarak bu sanayi bölgesinin son 3 yıldan beri varız. Bizden önce taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Ancak bir tespitte bulunmak istiyorum. Biz yönetime geldiğimizde yüzde 30 civarında doluluk vardı. Şimdi yüzde 100 doluluk var. Tam kapasite çalışıyor. Hiç kimseden bir beklentimiz yok. Bizim mücadelemiz insan için, çünkü kaynağımız insan. Amacımız, daha fazla eve ekmek, daha fazla sofraya rızık ve daha fazla milli ekonomiye katkı sağlamaktır. Allah razı olsun demeleri bizim için yeterlidir" dedi.