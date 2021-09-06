Küresel ısınma lastik tercihini değiştirdi

İklim
krizi dört mevsim lastiklere olan talebi artırdı. Yaz aylarında kış şartlarının görüldüğü günümüzde otomobil sahipleri her iklim koşulunda kullanabilecekleri lastikleri tercih etmeye başladılar. Son yıllarda hızla büyüyen dört mevsim lastik segmentinin iddialı markalarından Michelin
, CrossClimate
2'yi Avrupa
ile eş zamanlı Türkiye
'de satışa sundu. Yeni nesil dört mevsim lastiği, kuru ve ıslak zeminde frenleme performansı, enerji verimliliği ve uzun ömürlülük açısından bir yaz lastiğinin faydaları ve bir kış lastiğinin, karlı zeminde ve düşük sıcaklıklarda yol tutuşu ve frenleme performansını birlikte sunuyor.
AVANTAJI ÇOK
Michelin Türkiye Satış Direktörü Sertan Akçagöz
, "Yaz-kış lastik değişimi özellikle büyük şehirlerde sorun. Türkiye'de kar yağınca kış lastiği değiştiriliyor. Bu dönemde bayilerde uzun bekleme sıraları görülüyor. Dört mevsim lastiklerinin avantajı rahatlık. Ayrıca yılda iki kez sökme takma servisi ve lastik oteli ücretini de hesaba katmak lazım" dedi.