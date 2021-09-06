Orta Vadeli Program'da (OVP) dikkat çeken detay: Destek verilecek...

YEŞİL DÖNÜŞÜM' OVP'YE GİRDİ

Program döneminde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme süreci, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekillenecek. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek. Yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Orta Vadeli Program'a ilişkin "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.