Türkiye’nin vizyon projesi Yusufeli Barajı’nda gövde tamam! Son harcı Başkan Erdoğan atacak





GÜNDE 7000 METREKÜP BETON DÖKÜLDÜ



Yusufeli'nin 275 metre yüksekliği, 4 milyon metreküp beton hacmi ile Türkiye'nin çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde üçüncü yüksek barajı olduğunu belirterek, 61 bin ton demir, 9 bin ton çelik kullanıldığını söyledi. Baştürk'ün verdiği bilgiye göre; günlük ortalama 7 bin metreküp beton dökümü yapıldı, dünya üzerinde yer alan diğer barajlarla kıyaslandığında önemli bir rekora imza atıldı.