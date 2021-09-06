Ulaşımda aşı ve PCR testi zorunluluğu başladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası aşısız veya hastalığı geçirmemiş yolcuların yurt içi iç hat uçuşlarında, özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu başladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aşı ve PCR testi zorunluluğu başlarken aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin otobüs ve toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmemeleri durumunda biletleri kesilmedi. Bugün başlayan uygulamada 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na bilet almaya gelen aşısız veya PCR testi yaptırmayan yolculara firma yetkilileri tarafından bilet satılmadı. Gelen yolcular yetkililer tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirilirken, hareket eden otobüslerde de yolcu sayısının az olduğu gözlendi.

Astor Turizmde görevli Zeki Kaplan gelen yolculardan bilet kesmeden önce HES kodu, aşı ve PCR testi istediklerini belirtti. Kaplan, "Genelgenin ardından yolculardan aşı ve PCR testi istiyoruz. Yolcuların aşıları yoksa PCR testi için hastanelere yönlendiriyoruz. Çoğu yolcuya bilet kesemedik. Otogarda mobil aşı uygulaması olursa yolcular burada aşı olabilirler ve geri dönmezler." diye konuştu.

Yolculardan İETT'den emekli Erdem Aydoğan Moldavya'ya gideceğini dile getirerek, genelgenin çok yerinde olduğunu belirtti. Aydoğan, "Halkın sağlığı için gereken bir genelgeydi. Çünkü koronavirüs aldı başını gidiyor ve ölü sayısı artıyor. Vatandaşın da bu genelgeye uyması ve saygı göstermesi lazım. Gereken aşımızı yaptırdık ve maske mesafemizi de korumalıyız. Emekli oldum ama Moldavya'ya gidiyorum ve hala çalışıyorum." dedi.

Yolculardan Erhan Çelik de "Halk sağlığı açısından genelgenin doğru ve herkesin uyması gereken bir genelge olduğunu düşünüyorum." dedi.

Vedat Taş da Babaeski'ye gideceğini fakat aşısı olmadığı için biletini alamadığını belirterek, "Otogarlarda perişan olduk. Sağlık Ocağı'na gidip randevu almak istedik ve randevu günü var. Bileti veremiyorlar. Devlet mobil aşı sistemini getirirse otogarlarda aşı oluruz." değerlendirmesini yaptı.

Van Gölü Turizm şoförü İmdat Alican ise yazıhanede yolculara bilet vermeden önce denetimlerinin yapıldığını ifade ederek, yeni genelgede alınan kararların çok olumlu olduğunu fakat yolcuların hazırlıklı olmadıklarını anlattı. Alican, "Van'a gidiyoruz ama yolcu sayısı çok az. Yüzde 30 azalma oldu." diye konuştu.

YURT İÇİ UÇUŞLARDA PCR TESTİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iç hat uçuşlarında da aşısı olmayan yolculardan PCR testi ibraz dönemi başladı.

Sabah saatlerinden itibaren THY başta olmak üzere diğer uçuş firmaları görevlilerince uçuş biletleri kontrol edilerek İstanbul Havalimanı'na giriş yapan yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı.

"YOLCULARIMIZIN, NEGATİF PCR TESTİ SONUCU SUNMALARI ZORUNLUDUR"

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bugünden itibaren uygulanmaya başlayan iç hat uçuşlarında, aşı olmamış veya daha önce Kovid-19 geçirmemiş yolculardan PCR testi isteneceğini hatırlattı.

SunExpress'ten yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında, bugünden itibaren yurt içi uçuşlarımızda seyahat edecek tamamen aşı olmamış veya daha önce Kovid-19 geçirmemiş yolcularımızın, negatif PCR testi sonucu sunmaları zorunludur. İlgili sağlık dokümanlarınız check-in sırasında HES uygulaması üzerinden kontrol edilecektir. Talep edildiğinde hızlıca paylaşabilmeniz için check-in sırasında HES kodunuzu hazırda bulundurmanızı rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

HES uygulaması üzerinden gerekli izinleri vermeyi unutan yolculara ise görevliler yardımcı oldu, aşı sürecini tamamlamamış ve negatif PCR testi bulunmayan yolcuların uçuşlarına izin verilmedi.

Test yaptırmak isteyen yolcular ise İstanbul Havalimanı'ndaki PCR test merkezine yönlendirildi.