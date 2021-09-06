Yangın yaraları hızla sarılıyor! Oda ve borsaların destek kampanyası 6 ay sürecek

ATSO Başkanı Çetin, Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimini ziyaretinde yangının yaralarını sarmaya yönelik çalışmalar, turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Manavgat ve bölgesindeki orman yangınlarından turizm sektörünün etkilenmediğini dile getiren Başkan Davut Çetin, "Deniz Ticaret Odası, Kayseri, Kocaeli, Eskişehir'deki oda ve borsalarımız sağ olsun destek oldular. Yardımları AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Aileler evlerine ve eşyalarına kavuşana kadar takipçi olacağız, yardım kampanyasını devam ettireceğiz" diye konuştu.

TURİST SAYISINDA YÜZLER GÜLDÜ

Geçen yıl Ağustos ayı itibariyle 1.5 milyon turist ağırladıklarını anlatan Başkan Çetin, bu yıl Ağustos ayı itibariyle bu sayının 5 milyon 350 bin turist olduğuna dikkat çekti. Artışın sevindirici olduğunu hatırlatan Çetin, hala 2019 rakamlarının gerisinde olduklarını dile getirdi.

"Şu anda gelen turistlerin bıraktığı gelir 480 dolar civarında. Geçtiğimiz yıllarda bu rakam 740 dolarlara kadar çıkmıştı. Antalya ekonomisi geçen yıl yüzde 13 civarında küçüldü, hem bizim araştırmalarımız gem de elektrik tüketimi bunu gösteriyor. Bu yıl geçen yıla göre yüksek büyümedeyiz" değerlendirmesini yaptı.

HER ŞEY DÂHİL KONSEPTİ DEĞİŞMELİ

Turizmde "her şey dahil konseptinin" değişmesi gerektiğini savunan Çetin, şöyle devam etti:

"En iyi yılımız olan 2019'da bile 16 milyon turistin çok az kısmının, 1 milyon civarında ziyaretçinin şehir merkezine geldiğini tahmin ediyoruz. Dünyanın en zengin arkeoloji müzesi Antalya Müzesi'ni yılda ziyaret eden turist sayısı 100 binden biraz fazla. Ticaret sektörü için birkaç yüz bin turist bile önemli, ancak elbette yeterli değil. Her şey dahil sistemini yeniden değerlendirmemiz gerekli. Bunu kanunla, zorla yapmak mümkün değil, kent turizmi ürünlerini geliştirerek bunu yapmalıyız. Turisti kent merkezine çekebilmemiz gerekiyor. İspanya'da Barselona'da kent merkezinde 8 bin restoran var. Turist şehri yaşıyor. Biz her şey dâhilden vazgeçersek, belki bir miktar turist kaybederiz ama diğer taraftan kazanacaklarımız daha fazla."

ANTALYA'YA 2023 SEMBOLÜ

Cumhuriyetin 100.Yılını Antalya'da "simge" bir eserle taçlandırmak için harekete geçtiklerini belirten Çetin, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi" için 7'den 70'e her yaş grubundan insanın fikrine başvuracaklarını söyledi. Çetin, "Bilim insanından sanatçıya, öğrenciden ev hanımına tüm hemşerilerimizi Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi için birlikte düşünmeye davet ediyorum. Antalya'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı simge eseri ne olmalıdır? diye açık davette bulunduk" açıklamasını yaptı.