Ağustos’ta 18 milyon 277 bin 215 yolcu hava yolunu tercih etti

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 88 bin 337, dış hatlarda 64 bin 373'e ulaştı. Ağustos'ta üst geçişler ile birlikte toplam 179 bin 972 uçak trafiği gerçekleşti.



Korona virüs salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2021 yılı Ağustos ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı.



Ağustos'ta Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 825 bin 944, dış hat yolcu trafiği 9 milyon 427 bin 184 oldu. Böylece Ağustos'ta direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 277 bin 215 yolcuya hizmet verildi. 2019 yılı Ağustos ayında ise iç hatta 9 milyon 96 bin 569, dış hatta 14 milyon 150 bin 587 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 23 milyon 306 bin 872 yolcu trafiği olmuştu. Böylece 2021 yılında iç hatta 2019'un yüzde 97'si, dış hatta yüzde 67'si ve toplamda yüzde 78'i gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Ağustos'ta iç hatlarda 95 bin 821 ton, dış hatlarda 290 bin 397 ton, toplamda ise 386 bin 218 ton oldu.



İSTANBUL HAVALİMANI'NDA AĞUSTOS AYINDA 4 MİLYON 563 BİN 735 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ



İstanbul Havalimanı'na Ağustos ayında 31 bin 497 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 9 bin 956 uçuş, dış hatlarda 21 bin 541 uçuş gerçekleşti. Havalimanında Ağustos'ta iç hatlarda 1 milyon 472 bin 734, dış hatlarda 3 milyon 91 bin 1 olmak üzere toplamda 4 milyon 563 bin 735 yolcuya hizmet verildi.



Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise Ağustos'ta 3 bin 787 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında 35 bin 284 uçak trafiği gerçekleşti.



8 AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 75 MİLYONU GEÇTİ



8 Aylık dönemde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 467 bin 882, dış hatlarda 271 bin 152 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 888 bin 799 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 42 milyon 566 bin 654, dış hat yolcu trafiğinin 33 milyon 15 bin 818 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 75 milyon 664 bin 18 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 442 bin 843 ton, dış hatlarda 1 milyon 652 bin 788 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 95 bin 631 tona ulaştı.



İstanbul Havalimanı'nda sekiz aylık sürede, iç hatlarda 47 bin 538, dış hatlarda 116 bin 97 olmak üzere toplam 163 bin 635 uçak; iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 26 bin 811 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı ise 190 bin 446 oldu.



İstanbul Havalimanı'nda Ağustos sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 27 bin 186 ton, dış hatta 439 bin 304 ton, toplamda ise 466 bin 490 ton oldu. Taşınan kargo miktarının yüzde 33'üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 8 bin 656 uçuş ile gerçekleştirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise ağustos sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 7 bin 41 ton, dış hatta 581 bin 5 ton, toplamda ise 588 bin 46 ton oldu.

Turizm merkezlerimizdeki havalimanlarında ağustos sonu gerçekleşmeleri;



Sekiz aylık dönemde, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı; iç hatlarda 9 milyon 5 bin 230, dış hatlarda 11 milyon 835 bin 958; uçak trafiği ise iç hatlarda 84 bin 913, dış hatlarda ise 77 bin 618 olarak gerçekleşti.

Turizm merkezlerimizdeki havalimanlarının 2021 yılı ilk sekiz aylık döneminde gerçekleşen yolcu trafiği şöyle:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 3 milyon 562 bin 581, dış hatlarda 1 milyon 20 bin 638 olmak üzere, toplamda 4 milyon 583 bin 219 yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 2 milyon 906 bin 671, dış hat yolcu sayısı 9 milyon 526 bin 737 olmak üzere, toplamda 12 milyon 433 bin 408 yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 975 bin 727, dış hat yolcu sayısı 482 bin 25 olmak üzere, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 457 bin 752 oldu. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hatlarda 1milyon 323 bin 820, dış hatlarda 683 bin 644 olmak üzere, toplamda 2 milyon 7 bin 464 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 236 bin 431, dış hat yolcu sayısı 122 bin 914 olmak üzere, toplamda 359 bin 345 yolcu trafiği gerçekleşti.