Ankara’da 15 bin kişiye iş kapısı olacak! 300 işletmenin yer alması planlanıyor





'200'DEN FAZLA FİRMA OLACAK'



Sanayi bölgesinde kurulacak TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin, mevcut örneklerine kıyasla önemli bir farkı olduğunu söyleyen Demir, "Ülkemizde bulunan teknopark yönetici ve işletici şirketleri, üniversite temelli olarak kurulmaktadır. TeknoHAB'ın üniversite temelli olmayan, ortaklık yapısı incelendiğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde ve vakıf şirketlerinden oluşan güçlü ortaklık yapısı gereği ihtisaslaşmış bir teknoloji geliştirme bölgesi olmasını gerektiriyor. TeknoHAB, SSB'nin yanı sıra, SSTEK, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, HAB ve Gazi Üniversitesi ortaklık yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek. Ayrıca, HAB OSB sınırları içerisinde yer alması nedeniyle 200'den fazla firmanın yer alacak olması, firmaların Ar-Ge departmanlarının TeknoHAB içerisinde yer almalarını mümkün kılmaktadır. Sürekli gelişen ve büyüyen uzay ve havacılık alanında faaliyet gösteren sektör firmalarının çözüm ortağı pozisyonunu doğurmaktadır" diye konuştu.