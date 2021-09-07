Ara eleman ücreti gözden geçirilsin

İstanbul
Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının eleman sorunu ve mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaştı. Avdagiç, uzun zamandır ara eleman sıkıntısından bahsettiklerini belirterek, "Bu aynı zamanda bir ücretlendirme, maaş sıkıntısıdır. Evet, Türk iş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri bu dönemde gözden geçirmek, tekrar değerlendirmek durumunda" dedi. Avdagiç, ara eleman ücretlerinin gözden geçirilmesi konusundaki önerisini anlatırken, "Basit bir örnek vereyim; İstanbul'da bir genç, nasıl ki motorlu kurye olduğunda 7 bin-7 bin 500 lira kazanç elde ediyor. Bu şartlarda söz gelimi bir CNC operatörünü 4 bin-4 bin 500 liraya çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel olmaz. Ara eleman ücretleri makul seviyeye getirilmeli" ifadelerini kullandı. Şekib Avdagiç, üniversite mezunu ancak iş bulamayanlar için alternatif yön arayanların mutlaka bulunduğunu kaydetti.