Bacasız sanayi rekorlara koşacak

Giriş Tarihi: 7.9.2021

Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl büyük bir kan kaybına uğrayan turizm sektörü yaralarını önemli ölçüde sararken, bacasız sanayinin lokomotifi olacak yeni çalışmalar ise bu yıl uygulamaya alınacak