Bacasız sanayi rekorlara koşacak

Yapılacak çalışmalar kapsamında turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması sağlanacak. Bunun için hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferleri artırılacak; sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmine özel önem verilecek.
TARİFELİ UÇUŞLAR ARTIRILACAK
Bacasız sanayi olarak bilinen turizm sektörünün eski seviyelerinin de üzerine çıkması için hükümet bir dizi tedbiri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, Türkiye
'nin ticarette yakın ilişkide bulunduğu ülkeler markaja alınacak. Hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden Ege
ve Akdeniz
'deki konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferleri artırılacak. Bunun için uluslararası havayolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde de bulunulacak.