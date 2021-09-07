Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:00 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:28

Bacasız sanayi rekorlara koşacak! Turizm 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaşacak BARIŞ ŞİMŞEK

Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl büyük bir kan kaybına uğrayan turizm sektörü bu yıl yaralarını önemli ölçüde sararken, bacasız sanayinin lokomotifi olacak yeni çalışmalar ise bu yıldan itibaren uygulamaya alınacak. Yapılacak çalışmalar kapsamında turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması sağlanacak. Bunun için hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferleri artırılacak; sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmine özel önem verilecek.

2020-2021 sezonunda turizm, Kovid-19 ile mücadele sebebiyle tüm dünyada alınan tedbirler kapsamında en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, sektör bu yıl önemli ölçüde yaralarını sarmayı başardı.





TURİST SAYISI YÜZDE 50 ARTTI



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 440 bin olarak gerçekleşmişti.