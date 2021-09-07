Canlı altın fiyatları verileri 7 Eylül 2021 Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri başta sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılıyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak kabul edilirken 7 Eylül bugün tam altın 3 bin 98 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 789 liradan işlem görmektedir. Buna göre; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bu başlık altından; altın fiyatları canlı rakamlar bilgisine ulaşabilirsiniz.