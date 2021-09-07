Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Canlı altın fiyatları verileri 7 Eylül 2021 Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:42

Canlı altın fiyatları verileri 7 Eylül 2021 Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları verileri 7 Eylül 2021 Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları alış ve satış verileri merak ediliyor. Düğün sezonunun devam etmesi ile birlikte özellikle hediye amaçlı kullanılan sarı metal ekonominin merkezinde yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların canlı rakamları yakından takip ettiği bilinirken 7 Eylül bugün 22 ayar bilezik fiyatı 438 liradan işlem görüyor, gram altın ise 484 liradan işlem görmektedir. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış rakamları!

Altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri başta sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılıyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak kabul edilirken 7 Eylül bugün tam altın 3 bin 98 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 789 liradan işlem görmektedir. Buna göre; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bu başlık altından; altın fiyatları canlı rakamlar bilgisine ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,30

SATIŞ: 455,25

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.192,00

SATIŞ: 3.240,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.210,00

SATIŞ: 3.259,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.101,20

SATIŞ: 3.162,34

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,00

SATIŞ: 1.598,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 790,00

SATIŞ: 799,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 485,30

SATIŞ: 485,38

ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı altın fiyatları verileri 7 Eylül 2021 Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA