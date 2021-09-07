Elektrikli Tragger sürücüsüz hale geliyor

Yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı olan Tragger, şimdi de FEV Türkiye
mühendisleri tarafından sürücüsüz hale getiriliyor. Tragger'in otonomi testleri, Bilişim Vadisi
'nde başlıyor. 2022'de ticarileşmesi planlanan otonom Tragger, ilk olarak Avrupa
ve ABD
pazarında görücüye çıkacak. Otomotiv sektöründe araç geliştirme, yazılım, otonom sürüş, konvansiyonel ve elektrikli itki sistemleri geliştirme alanlarında mühendislik servisi sağlayan FEV Türkiye ile Bursa
'da yerli ve milli imkânlarla elektrikli araç geliştiren Tragger, güçlerini Bilişim Vadisi'nde birleştirdi. Şirket ile aynı ismi taşıyan Tragger marka elektrikli hizmet aracının sürücüsüz hale gelmesi için çalışmalar başladı. Tragger marka araçlar; fabrika, depo, havaalanı, kampüs, liman gibi alanlarda yük ve insan taşıyor. Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki üretilen elektrikli Tragger araçlar, FEV Türkiye tarafından seviye 4 otonomiye ulaştırılacak. Bu amaç doğrultusunda yedi lidar, bir radar ve bir kameradan oluşan sensör seti tasarlandı. Bu sensörler ile araç, çevresindeki ortamı 360 derece algılayabilecek. 80 metreye kadar hareketli nesneleri ayrıştırıp, çarpışma ihtimalini hesaplayabilecek. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yapay zeka tabanlı görüntü işleme algoritmaları sayesinde şerit, yaya veya engelleri ayrıştırabilecek. Üzerindeki yazılım altyapısı ve bağlantı modülü sayesinde, aracın internet şebekesi üzerinden kumanda edilmesi ve verilerin bulut ortamında toplanması da sağlanacak.