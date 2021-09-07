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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Gayrettepe-Havalimanı metrosunda test sürüşleri kasımda başlıyor

Gayrettepe-Havalimanı metrosunda test sürüşleri kasımda başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşlerinin kasımda başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu, "İlk ray kaynağını Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ocak 2020'de yaptığımız metro hattımızda, son TBM'nin çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 60 YERLI OLACAK
Projede yer alan araç temininde maksimum yerlilik şartı uygulamasına da değinen Bakan Karaismailoğlu, metro hattında kullanılacak 136 aracın en az yüzde 60 oranında yerli olacağı projede, yerli motorlar da kullanılacağını bildirdi. Karaismailoğlu, "Metro hattımız, ince işleri devam eden Kağıthane istasyonumuzda yüzeyden Kabataş-Mahmutbey metro hattına entegre olacak. Gayrettepe istasyonunuzda da Yenikapı- Taksim-Hacıosman metrosuna entegre olacak. Ayrıca, yapımı bakanlığımız tarafından devam eden Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı metrosu ile Küçükçekmece Marmaray'a kadar devam edip metro hattımız 70 kilometreye ulaşacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38 bin 400 olarak planlanan hat üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Projenin toplam ilerleme oranı ise yüzde 91.86" diye konuştu.

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Gayrettepe-Havalimanı metrosunda test sürüşleri kasımda başlıyor
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