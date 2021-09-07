Kiralık evlerde fiyat artışı dolandırıcıları harekete geçirdi! Uzmanlar uyarıyor

İNTERNET SİTELERİNİN SORUMLULUĞU VAR

İnternet sitesinin ilanları teyit etmesi gerektiğini belirten Pehlivanoğlu, "Bir internet sitesi üzerinden ilan veriyorsanız da, internet sitesinin sizin bir emlakçı olup olmadığınızı, şayet emlakçıysanız yetki belgeli bir emlakçı olup olmadığınızı kontrol etme yükümlülüğü bulunuyor. Hatta bu bilgilerin de vatandaşların görebileceği şekilde de ilan etmesi gerekiyor. Bir internet sitesi, konut ilanını kendi sitesinde yayınlarken öncelikli bu ilanı kimin verdiğini teyit etmeli. Eğer bu kişi emlakçıysa yetki belgesi ile ilgili bilgileri göstermeli. Şayet kişi emlakçı değil de konutun kendi sahibi olduğunu iddia ederek bir ilan veriyorsa bu defa da konutun gerçekten o kişiye ait olup olmadığını teyit edici bazı mekanizmalar uygulanmalı. Aksi takdirde yönetmelikle internet sitelerine yüklenen yükümlülükleri siteler yerine getirmiyor demek olur" dedi.