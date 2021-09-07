ÖTV DÜZENLEMESİ ZATEN YÜKSEK OLAN TALEBİ DAHA DA YÜKSELTTİ

Araç satışlarında veriler gücünü korurken, geçtiğimiz günlerde gelen ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır binek otomobilleri kapsayan indirimler yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi sonrası, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya yükseldi.

Ek olarak 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.