Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 2023 hedefini açıkladı: 500 bin yazılımcı

"2023 YILINDA ÜLKEMİZDEKİ YAZILIM GELİŞTİRİCİ SAYISININ EN AZ 500 BİN OLMASINI HEDEFLİYORUZ"



Türkiye Açık Kaynak Platformu ve 42 yazılım okullarının, yazılım geliştirici sayısında önemli görevleri olacağını ifade eden Bakan Varank, "Bildiğiniz üzere, dijital çağın yeni düzeninde ben de varım diyebilmenin ön koşulu güçlü bir yazılımcı kitlesine sahip olmaktan geçiyor. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi konumuna getirmek üzere çıktığımız bu yolda, biz de yazılımcı ordumuzu geliştiriyoruz. Bu ihtiyacı zaten Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde belirtmiştik. 2023 yılında ülkemizdeki yazılım geliştirici sayısının en az 500 bin olmasını hedefliyoruz. İşte Türkiye Açık Kaynak Platformu ve 42 yazılım okulları bu noktada çok önemli görevler ifa edecek. İlgili tüm paydaşları bir araya getiren bu platform ve bu tip yenilikçi okullar sayesinde yazılımcılarımızın niteliğini de niceliğini de artıracağız. Böylece hem kamunun hem de özel sektörün kullandığı yazılımlarda dışa bağımlılığı azaltıp, maliyetleri düşüreceğiz. Daha da önemlisi olası siber güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracağız" dedi.