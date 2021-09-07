Son dakika: İşsizliği azaltacak müthiş hamle! 3 yılda 3.5 milyon istihdam

SON DAKİKA 32.1 MİLYON İSTİHDAMA ÇIKILACAK

Orta Vadeli Program'a göre, bu yıl yüzde 12.6 olarak öngörülen işsizliğin, 2024 sonunda yüzde 10.9'a indirilmesi hedefleniyor. Bu yıl sonunda 28 milyon 641 bin kişi olması beklenen istihdam edilenlerin sayısının ise 2024'te 3 milyon 511 bin kişilik artışla 32 milyon 152 bine çıkarılması öngörülüyor. Programa göre işgücüne katılım oranı yüzde 51.4'ten 53.6'ya, istihdam oranı ise yüzde 44.9'dan 47.8'e çıkarılacak.