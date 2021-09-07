TAGEM Genel Müdürü Birişik: Pandemide tarımın önemi’ bir kez daha anlaşıldı

Birişik, TAGEM üst yönetimi ve genel müdürlüğe bağlı tüm enstitü müdür ve müdür yardımcılarını bir araya getirerek ileriye dönük planlamalar yapacaklarını ifade ederek, '' Önümüzdeki süreçte gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak, tarımda sürdürebilir faaliyetler yapmak için bilimsel araştırma planlaması yapmak için enstitü müdürlerimiz ile bir araya geldik ve yeni projeler üretmek arzusu ile bir hafta kafa yoracağız. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren çalışmaları planlamak için bir araya geldik'' dedi.

Birişik, açıklamasında tarımın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Tarımın önemi biliniyordu ancak covid-19 nedeni ile tüm dünyada tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı. Yolları, barajları yaparız ancak eğer tarım yok ise yaşam durur. Bu nedenle gelişen teknoloji ile birlikte tarımsal AR-GE' ye daha çok ağırlık vermek zorundayız."

10 Eylül'de bitecek olan toplantıya, 2 genel müdür yardımcısı, 8 daire başkanı 48 enstitü müdür ve müdür yardımcısı ve TAGEM koordinatörleri olmak üzere toplam 127 kişi katıldı.