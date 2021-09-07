TAGEM Genel Müdürü Birişik: Pandemide tarımın önemi’ bir kez daha anlaşıldı

TAGEM' e bağlı Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda TAGEM üst yönetimi ile bağlı 48 enstitünün müdür ve müdür yardımcılarının katılımı ile düzenlenen 'Genişletilmiş yönetim koordinasyon toplantısı'nda konuşan Genel Müdür Dr. Birişik, enstitü müdür ve müdür yardımcılarına şimdiye kadar ki yaptıkları AR-GE çalışmalarından daha fazla tarımsal araştırma yapmalarını istedi.
Pandemi bize yer küredeki herkesin temel ihtiyacın gıda olduğunu gösterdi diyen Birişik, pandeminin gıdaya erişimi olmayan her bir bireyin diğer faaliyetleri yürütemeyeceğini gördüklerini kaydetti.
TAGEM Genel Müdürlüğü olarak pandemi süresince önceliğimiz vatandaşa tarımsal üretim süreci ile ilgili bilgiye erimesini sağlamak, erişemediği süreçte başta hastalıklarla mücadele ve diğer faaliyetler ile ilgili hususlarda bilgilendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Birişik, ''Vatandaşın kısıtlamalar döneminde arazisine gidememesi neticesinde bitki besleme zirai mücadele ve sulama gibi faaliyetleri yapamadığı durumda ciddi bir rekolte kaybı olacağından önceliğimiz vatandaşımıza bu yönde hizmet sunmak oldu. Ancak asıl riskin zamanında yapılmayan tarımsal faaliyetler sonucu bitkilerde ve hayvanlarda ortaya önemli sorunlar çıkabileceğini düşünerek bir gıda güvenliği riski öngördük. Bu sebeple başta kuraklık, don ve hastalığa dayalı bitki ve hayvan çeşitleri ile daha zor şartlara uygun hayvanların geliştirilmesi için çalışmalar yaptık. Ar-Ge çalışmalarımıza ise hiç ara vermedik, enstitülerimiz faaliyetlerine devam etti. Çünkü Ar-Ge çalışmalarına ara vermek telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Ülkesel ihtiyaçlarımızı yerli ve milli imkanlarla karşılaşmak stratejik bir önceliğimizdir. Bu sebeple kendi tavuk ırkımızdan tutun, yerli buğday ve arpa çeşitlerini yeni şartlara uyum sağlamak, zararlılara karşı tahmin uyarı sistemi ile kendi teknolojimizi geliştirme çabasına hiç ara vermedik. Ayrıca Pandemiden kaynaklı olarak tarımsal üretim girdilerinin tedariklerinde sorun yaşanmaması için Örneğin gübre ve tarım ilacı gibi ürünlerde pandemi kaynaklı üretim zinciri riske girdiği için bazı küçük tedarik sorunları yaşandı. Biz her türlü tarımsal girdinin yerli imkanlarla karşılanabilmesi için Toprak Gübre Su Araştırma Enstitülerimizin başta mikrobiyal gübre, böcek feremonu ve böcek tuzakları gibi ürünleri kendimiz üretmek için daha fazla gayret sarf ettik'' şeklinde konuştu.
Birişik, TAGEM üst yönetimi ve genel müdürlüğe bağlı tüm enstitü müdür ve müdür yardımcılarını bir araya getirerek ileriye dönük planlamalar yapacaklarını ifade ederek, '' Önümüzdeki süreçte gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak, tarımda sürdürebilir faaliyetler yapmak için bilimsel araştırma planlaması yapmak için enstitü müdürlerimiz ile bir araya geldik ve yeni projeler üretmek arzusu ile bir hafta kafa yoracağız. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren çalışmaları planlamak için bir araya geldik'' dedi.
Birişik, açıklamasında tarımın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Tarımın önemi biliniyordu ancak covid-19 nedeni ile tüm dünyada tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı. Yolları, barajları yaparız ancak eğer tarım yok ise yaşam durur. Bu nedenle gelişen teknoloji ile birlikte tarımsal AR-GE' ye daha çok ağırlık vermek zorundayız."
10 Eylül'de bitecek olan toplantıya, 2 genel müdür yardımcısı, 8 daire başkanı 48 enstitü müdür ve müdür yardımcısı ve TAGEM koordinatörleri olmak üzere toplam 127 kişi katıldı.