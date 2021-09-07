THY ve TİM işbirliği anlaşmasını yineledi

Yeni işbirliği anlaşması ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nda yapılan Hava Kargo İş Birliği İmza Töreni'ne Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla gerçekleşti.



CAN SUYU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, salgın döneminde hava kargo sektörü daralırken Turkish Cargo'nun büyümeye devam ettiğini belirterek, kargo markasının sahip olduğu geniş hizmet ağı ile ihracatçılar açısından stratejik önemdeki pazarlara erişme konusunda can suyu olmaya devam ettiğini söyledi.





BÜYÜME İVMEMİZ HIZLANACAK



Aycı "Pandemi döneminde kargo sektörü dünya çapında daralırken Turkish Cargo büyümeye devam ederek başarısını zorlu dönemde de kanıtladı. Bu zorlu dönemde de ihracatçımız için dünyanın dört bir yanına ihracat köprüleri kurdu. Yakında açılacak SmartIst kargo tesisimiz ile bu büyüme ivmemiz hızlanacak ve hava kargo taşımacılığında yeni bir çağ başlayacak. Turkish Cargo ve TİM iş birliğinin hem ülkemiz hem de şirketlerimiz için tetikleyici güç olmaya devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.



KAMPANYA İLE 1.2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT



Hava kargo taşımacılığının Türkiye'nin ihracatı için bir fırsat olduğunun ülkemiz ihracatçısının en büyük destekçisi ı olmaya devam edeceklerinin altını çizen Aycı, TİM ile birlikte imza attıkları Aralık 2020- Mart 2021 arasındaki kampanya ile söz konusu 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinasyona toplam 1.2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirilmesini sağladıklarını söyledi.



BU YILKİ HEDEF 6 MİLYAR DOLAR



Aycı "Yenilenen iş birliği anlaşmamız ile hem ihracatçılarımıza sunduğumuz kapasiteyi hem de destinasyon sayımızı önemli miktarlarda arttırıyoruz. Eylül itibarıyla uygulanmaya başlayacak ve yıl sonuna kadar edecek olan yeni kampanya ile ihracatçılarımızın ürünlerini ABD Houston'dan Kore Seul'e, Hollanda Amsterdam'dan Ürdün Amman'a kadar tam 46 stratejik destinasyona yüzde 10 ile yüzde 35'e varan indirim oranlarıyla taşıyacağız. Üstelik önceki anlaşmamızda 15 bin ton olarak belirlediğimiz sunulan kapasiteyi derinleşen iş birliğimiz ile 24 bin tona çıkardık. Türkiye'nin ürünlerini, Türk üreticisinin emeklerini, Türk Hava Yolları'nın, bir benzeri olmayan eşsiz yolcu ve kargo ağının sunduğu büyük avantajı kullanarak, dünyaya taşıma bilinciyle çıktığımız bu yolda kampanya neticesinde bu yılki hedefimiz 6 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmek. Geçtiğimiz yılda bu iş birliği ile elde edilen 1.2 milyar dolar tutarındaki ihracat rakamının 5 misline ulaşmak için bizler de ihracatçılarımız da azimli ve kararlıyız "diye konuştu.



İHRACAT TAKIM İŞİ



Türk Hava Yolları'nın 16-22 Ağustos tarihleri arasında günlük 1333 sefer sayısı ile Avrupa'da en çok uçan network taşıyıcısı olduğunu hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle ise "Pandemi döneminde sektörün küresel devlerinin batması tartışılırken THY tüm olumsuz durumlara rağmen yeni seferler açarak yoluna devam etti. Sınırların kapandığı, karayollarından ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği anlarda Turkish Cargo, hava lojistiğindeki sağlam altyapısıyla, Türk ürünlerini sayısız destinasyona güvenli ve hızlı bir şekilde teslim ederek ihracat ailesinin yanında oldu. Öyle ki, pandeminin etkisinin en yoğun hissedildiği 2020 Mayıs ayında, hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10'u aştı. İhracat bir takım işi. İhracatçının aldığı her sipariş, finansmanıyla, üretimiyle, pazarlamasıyla, lojistiğiyle organizasyon gerektiren ciddi bir süreç. İnşallah bu yeni protokolle de hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız" dedi.



35 ÜLKEDE 46 DESTİNASYON



THY ile TİM arasında imzalanan yeni protokolle; genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balık kapsamındaki Türk ihraç ürünlerinin yurt dışındaki 35 ülkedeki 46 destinasyonda hava kargo ile taşınmasında yüzde 10 ile yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak. Kampanya ile 6 bin 50 tonluk ek bir kapasite ayrılırken, ürün gamları da genişletildi. Ürün muhteviyatlarıyla birlikte ürün gamları sadece ton özelinde değil ton altında da sağlandığı kampanya 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.



İNDİRİMLİ TAŞINACAK 46 DESTİNASYON



THY-TİM iş birliğiyle beraber Turkish Cargo; Cezayir, Amman, Amsterdam, Stockholm, Bahreyn, Belgrad, Berlin, Beyrut, Bağdat, Bangkok, Bangalore, Mumbai, Brüksel, Basel, Kahire, Guangzhou, Paris, Dakka, Delhi, Dusseldorf, Dubai, Hamburg, Hanoi, Hong Kong, Houston, Seul, İslamabad, Kabil, Kiev, Karaçi, Kuala Lumpur Kuveyt, Lahor, Londra, Linz, Chennai, Miami, Münih, Milano, Oslo, Ho Chi Minh City, Tel Aviv, Tunus, Vilnius, Varşova ve Zürih hatlarına, Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında indirim uygulayacak.