TİM ve THY arasında dev protokol! Bakan Muş: Yüzde 10-35 arasında indirim uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katılımıyla Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştığı gelişmişlik düzeyinde havacılık sektörünün büyük önem kazandığını ifade etti.

Türkiye'nin 19 yılda havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak büyük başarılara imza attığını dile getiren Karaismailoğlu, buna bağlı olarak yolcu ve özellikle hava kargo taşımacılığının büyük bir hızla büyüdüğünü bildirdi.

"2021-2024 döneminde hava kargo pazarının, yılda yüzde 10'lara yaklaşan bir büyümeyle önemli bir noktaya geleceği öngörülmektedir." diyen Karaismailoğlu, Turkish Cargo'nun uluslararası arenada saygın bir konuma yükseldiğini belirtti.

"TURKİSH CARGO DÜNYADA 300'DEN FAZLA DESTİNASYONA HAVA KARGO HİZMETİ SAĞLADI"

Karaismailoğlu, Turkish Cargo'nun bugün dünya genelinde 96'sı direkt kargo uçuş noktası olan 300'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağladığını anlattı.

TİM ile Turkish Cargo arasında gerçekleşen ilk iş birliği anlaşması sonrası gerçekleşen olumlu sonuçların da hava kargo sektörünün büyümesini artırarak sürdüreceğini ve ihracatın gelişmesi açısından ne kadar değerli olduğunu kanıtladığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"THY-TİM iş birliğinin, ihracatçılarımızın rekabet gücünün artmasına büyük katkılar sağladığını görüyoruz. İlk iş birliği sonrası Aralık 2020-Mart 2021 arasındaki 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinasyon üzerinde toplam 1,2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleşmiştir. Hava kargoyla hızlı ve güvenli gerçekleştirilen taşımaların ortalama değeri, kara, deniz ve demir yolu modlarına oranla 50 kat daha değerli olarak konumlanmıştır. 28 ihracat pazarımızın taşınan tonaj verilerine bakıldığında, 2020 Aralık-2021 Mart döneminde taşınan tonaj 65,669 ton olarak gerçekleşirken, bir önceki döneme göre yüzde 10,7'lik artış sağlanmıştır."

"GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİYLE TÜRKİYE, BÜYÜK TİCARİ ATILIM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Karaismailoğlu, yaş meyve, su ürünleri, tekstil, otomotiv ürünleri, ilaç gibi ihraç edilen çeşitli ürün gruplarında son üç yılda yüzde 40'lardan yüzde 105'lere varan ihracat artışlarının gerçekleştiğine dikkati çekerek, kurulan ticari köprülerle Türkiye'yi havacılık sektörünün lideri konumuna yükseltmenin gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Bu güçlü iş birliği sayesinde Türkiye'nin büyük ticari atılımı gerçekleştirdiğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğini yenilenen ikinci bir anlaşmayla daha da güçlü hale getireceğiz. Türkiye'nin havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanında, binbir emekle üretilen ürünleri, Amerika'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Avrupa'da kısaca tüm dünyada aktif olan, ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak THY tarafından taşınacak. İhracatçılarımız, geniş uçuş ağıyla global ölçekteki pazarlara çok daha geniş kapasiteyle çok daha hızlı, kaliteli ve avantajlı bir şekilde ulaşabilecek, yeni pazarlar konusunda fırsatlar yakalayacaktır. Hava yoluyla taşımacılığın ihracattaki payı, daha da yukarılara taşınacak. Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi beklentisiyle ülkemiz ihracat seferberliğine ciddi ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Ülke ekonomisine her yönden katkı sağlayan bu başarılı iş birliğimiz ile İstanbul'u bir lojistik cazibe merkezi haline getirme hedefimiz de hız kazanacak."

Karaismailoğlu, hava ulaşım faaliyetlerinde son yıllarda eksen kayması yaşandığını belirterek, küresel nüfus hareketleri ve ticari dengelere bağlı olarak hava ulaşım faaliyetlerinin bugün hızla batıdan doğuya yöneldiğini söyledi.

"2003-2021 YILLARINDA 113,7 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HAVACILIK YATIRIMI GERÇEKLEŞTİ"

Ülkenin, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bize bahşedilen bu stratejik konum sayesinde 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. Bunları dikkate alarak 2003'ten itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, havacılık sektöründe gelinen nokta hakkında bilgi vererek, 2003-2021 arasında 113,7 milyar liranın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Son 19 yıl içinde küllerinden adeta yeniden doğarak dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden olan THY'nin, dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı ile geleceğe çok daha emin adımlarla yürüdüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Turkish Cargo da 60'ın üzerinde başkente 7 saatlik uçuş mesafesinde olan mega hub İstanbul Havalimanı'nda, tamamlandığında toplam alanı 165 bin metrekare olacak SmartIST tesisiyle çok daha büyük rekabet avantajlarına kavuşacak. Yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak olan SmartIST insansız kara araçları, robotik süreç otomasyonu, otomatik depolama sistemleri gibi teknolojik altyapı sistemleri sayesinde dünya üzerindeki en önemli teknolojik kargo hub merkezlerinden biri olacak. Bu tesisle Turkish Cargo'nun önünde dünyanın bir numaralı hava kargo markası olmasını engelleyecek hiçbir şey kalmayacak."

Hava Kargo İşbirliği Protokolü'nde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "THY, havacılıkta en önemli hissi güveni yaşatmaktadır. TİM ise özel sektör ve kamu arasındaki köprü görevcini görmektedir. Ülkelerin lojistik imkanları dış ticaret politikalarında yer almaktadır. Bugün imzalanacak protokolün anlam ve önemini hatırlatmak istiyorum. Türkiye de dünyanın en önemli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK HİZMET TİCARETİNDEN ALDIĞI PAYI ARTIRMAK HEDEFİMİZ"

Geçen yıl Merkez Bankası verilerine göre yük taşımacılığında 8 milyar dolar üzerindeki ithalata karşın ihracatın 11 milyar doları aştığını ifade eden Bakan Muş, "Burada ihracatçı pozisyonundayız. Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak hedefimiz. En kısa sürede ihraç etmek diğer dikkat ettiğimiz nokta. Dış ticaret taşımalarımızda deniz ve kara yolu kullanılmaktadır. Son 20 yılda hava yolu da artış göstermektedir. 2021 ocak-temmuzda ihracatımızın yüzde 8 hava yolu ile taşınmıştır. İthalattaki payı ise yüzde 10'dur.Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo önemli bir rol oynayacaktır" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Hava yoluyla yapılacak ihracat artacak

YÜZDE 35'E KADAR İNDİRİM YAPILACAK

Bakan Muş imzalanan mutabakat zaptı konusuna değinerek, "Hava yoluyla yapılacak ihracatın arttırılması kapsamında TİM ve THY arasında 4 Aralık 2020'de imzalanan mutabakat zaptı ile ihracatçılarımıza sağlanan avantajların önem katkı sağladığını gözlemledik. Bugünkü mutabakat zaptı ile Turkish Cargo tarafından yıl sonuna kadar 46 destinasyonda ihracatçılarımıza genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balıktaşımalarında yüzde 10-35 arasında indirim uygulanacaktır. Olumlu etki yaratacağı aşikardır" dedi.

"HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ"

Son dönemde açıklanan ekonomik verilere dikkat çeken Bakan Muş, "Ekonomimize ilişkin yüzde 21,7 büyüme verilerimiz ekonomimizin dinamizmini yansıtır. İhracatta da en yüksek ağustos ihracına ulaşmış bulunmaktayız. Büyümede ihracat katkısı ise hayli yüksek. İhracatımız büyümeye 10,8 puan katkıda bulunmuştur. Yarısı mal ve hizmetten kaynaklanmıştır. Bu veriler doğrultusunda OVP'de yılsonu için hedeflenen rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.