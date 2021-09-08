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Giriş Tarihi: 8.9.2021 08:45 Son Güncelleme: 8.9.2021 09:17

Hububat ve bakliyat ithalatında çok önemli gelişme: Vergi sıfırlandı...

Hububat ve bakliyat ithalatında çok önemli gelişme: Vergi sıfırlandı...

Son dakika haberine göre; Bazı hububat, bakliyat ve tohumluk hububat ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı, kahve ithalatında düşürüldü.

Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi oranları yılbaşına kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, karar, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla alındı.

1 OCAK'A KADAR SIFIRLANDI

Buna göre, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2022'ye kadar yüzde 0 olarak belirlendi.

KAHVEDE VERGİ İNDİRİMİ

Öte yandan kavrulmamış (çiğ) kahvenin gümrük vergisi oranı da yüzde 13'ten yüzde 8'e indirildi. Bu oran, en az gelişmiş ülkelerden (EAGÜ) ithalatta ise yüzde 6 olarak belirlendi.

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Hububat ve bakliyat ithalatında çok önemli gelişme: Vergi sıfırlandı...
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