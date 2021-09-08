Sigortada bulut çözümleri devrede

SIGORTA Bilgi ve Gözetim Merkezi
(SBM), sigortacılık sektörüne özel olarak geliştirdiği bulut ortamı S-Cloud'u sektörün kullanımına açıyor. SBM'den yapılan açıklamaya göre, merkez, sigortacılık sektörüne özel olarak geliştirdiği S-Cloud platformunda kendi ürün ve hizmetlerinin sektör paydaşlarına sunulmasını sağlıyor. İlk aşamada Analitik Raporlar kategorisindeki SBM ürün ve hizmetlerinin sektör paydaşlarına sunulacağı, ikinci aşamada paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Dijital Servisler, Konum Bazlı Servisler, kategorilerinde de hizmet vermeye başlanacak. S-Cloud platformunda sunulan analitik raporlar kategorisinde, sektör paydaşları birçok istatistiksel rapora kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek. İstatistiksel raporların ürün paketleri şeklinde tasarlandığı, hizmet verilen branş veya branşlara göre istenilen ürün paketinin tercih edilebileceği şekilde kurgu oluşturulduğu ifade ediliyor. Dijital Servisler kategorisi içerisindeki ürünler, sigorta sektörünün temel sigortacılık faaliyetlerinin dışında kalan ama günlük kullanımda sıkça karşımıza çıkan uygulamaları da içerir hale getirildi. SBM içerisinde güvenli dosya transferlerini sağlayan SBM Transfer uygulamasına yeni özellikler eklenerek S-Cloud'un içerisine dahil edildi. Ayrıca sesli ve görüntülü görüşme ve imkânı sağlayan SBM Meet
ve SBM Authenticator
da sisteme dahil olacak.